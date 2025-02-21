В Татарстане зафиксирован рост случаев заболеваемости гриппом

В Татарстане фиксируется прирост случаев, связанных с заболеваемостью гриппом. Об этом во время пресс-конференции сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

По словам госпожи Авдониной, за прошедшую неделю в сумме было зарегистрировано 15,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.

«Это несколько выше уровня предыдущей недели, но незначительно — на десять процентов. Заболеваемость на уровне аналогичного периода прошлого года и ниже эпидемического порога на 36,5%», — сказала Авдонина.

Также Авдонина заявила, что данная ситуация типична для текущего сезона и погодных условий, поэтому нет никакого повода для беспокойства.

Ранее сообщалось, что в республике в 2024 году было зафиксировано 226 случаев метапневмовируса.

Артём Дергунов