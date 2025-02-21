Следователи выясняют обстоятельства пожара с двумя погибшими в Апшеронске

В Апшеронске следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погибли два местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Согласно предварительным данным, ночью 20 февраля этого года в одном из частных домов по ул. Осипенко произошло возгорание. Соседи, увидев огонь, позвонили в пожарную службу. После тушения в одной из комнат дома обнаружили тела 58-летнего хозяина дома и его 63-летнего знакомого. Одной из возможных причин возгорания могло стать замыкание электроприбора.

Сейчас следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются точная причина и очаг возгорания. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз.

Алина Зорина