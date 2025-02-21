Посольство России в Германии учитывает предупреждение СВР об украинском теракте

Российское посольство в Германии принимает необходимые меры в связи с заявлением Службы внешней разведки (СВР) России о возможном теракте со стороны Украины против российской дипмиссии. Об этом сообщил ТАСС посол России в Германии Сергей Нечаев.

Он поблагодарил российские спецслужбы за «своевременные сигналы» и заявил, что немецкие правоохранительные органы уведомлены российской стороной и также принимают меры безопасности.

«Будем надеяться на то, что совместными усилиями нам удастся избежать неприятных инцидентов и провести праздничные дни по случаю Дня защитника Отечества в полном формате, достойно и торжественно»,— сказал господин Нечаев.

В среду, 19 февраля, СВР России предупредила, что Украина может организовать теракты в странах Европы с целью сорвать переговоры по урегулированию конфликта. По сообщению разведки, с большей вероятностью Украина попытается осуществить атаку в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

Первые с начала СВО переговоры между Россией и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны договорились работать над организацией встречи президентов и восстановлением штата посольств в Москве и Вашингтоне.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина за скобками».