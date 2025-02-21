«Особенностью лота являются виды на Кремль и наличие собственного бассейна»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о самых дорогих лотах на столичном рынке недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Квартиры и апартаменты, в которых есть уникальная особенность, традиционно стоят дороже. И в большинстве случаев расположены они в центре города. Самые дорогие квартиры с террасами на первичном рынке Москвы расположены в Центральном округе в домах делюкс- и премиум-сегмента. Абсолютным рекордсменом по стоимости, по данным специалистов компании Whitewill, стал двухуровневый пентхаус с террасой в доме на Софийской набережной с ориентировочной ценой 4,3 млрд руб. Особенностью лота площадью около 1,2 тыс. кв. м являются виды на Кремль и водоотводный канал, а также наличие собственного бассейна. Следующие по стоимости квартиры с террасой находятся в проекте на Остоженке. Это лот площадью около 430 кв. м за 3,6 млрд руб. с двумя террасами, а также лот площадью почти в 350 «квадратов» за 3 млрд руб. И здесь тоже на цену повлияли видовые характеристики: панорама открывается на исторический центр города и Храм Христа Спасителя.

Спрос на функциональные открытые зоны в элитном сегменте стабилен, отмечают брокеры. За последний год было совершено несколько крупных сделок, в том числе на суммы свыше 4 млрд руб. за один лот. Но, как правило, такие покупки связаны с объединением нескольких квартир, этажей или даже нескольких уровней здания, что значительно увеличивает итоговую сумму сделки. Также брокеры отмечают, что стоимость элитной недвижимости в центральных районах Москвы продолжает расти, особенно в уникальных проектах. Все чаще на рынке появляются новостройки, где цена квадратного метра достигает рекордных значений, а стоимость отдельных объектов превышает 3 млрд руб.

Светлана Бардина