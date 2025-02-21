Объем вводимого жилья в Тахтамукайском районе Адыгеи может удвоиться

Рынок недвижимости Тахтамукайского района Адыгеи сохраняет значительный потенциал для роста, и при наличии готовности со стороны застройщиков объемы ввода жилья в муниципалитете могут увеличиться вдвое. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя агентства «Этажи» в Майкопе Самвэла Михайляна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, до 2018–2019 годов в районе ощущалась нехватка жилой недвижимости, особенно возведенной в рамках ФЗ №214. В последние годы ситуация изменилась, однако резерв для дальнейшего строительства сохраняется.

Заместитель директора по первичному рынку и зарубежной недвижимости ЖИЦ «Каян» Инна Грибанова отмечает, что спрос на недвижимость в Тахтамукайском районе сегодня превышает показатели Краснодара за счет более доступных цен и возможности приобретения жилья по обновленной программе «Семейной ипотеки».

Тахтамукайский район, расположенный в непосредственной близости к Краснодару и связанный с ним Тургеневским и Яблоновским мостами, исторически входит в агломерацию кубанской столицы. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), основной объем жилищного строительства в Адыгее сосредоточен в Майкопе — 287 тыс. кв. м. В Тахтамукайском районе построено 166 тыс. кв. м, из которых 100 тыс. кв. м приходится на Старобжегокайское сельское поселение, 60 тыс. кв. м — на поселок Яблоновский и 6 тыс. кв. м — на Энем. При этом в феврале 2023 года район по объемам строительства опережал столицу региона.

Согласно заявлению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сделанному в сентябре 2024 года, с 2019 года в республике было введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья, что позволило достичь показателя в 1,13 кв. м на душу населения.

По оценкам Самвэла Михайляна, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Тахтамукайского района составляет 110 тыс. руб., на вторичном рынке — около 85 тыс. руб. В Краснодаре эти показатели выше на 10–15%.

Вячеслав Рыжков