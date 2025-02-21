Песков рассказал, какое желание объединяет Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп выражали желание встретиться, но какой-либо конкретики в Кремле пока нету. Он подчеркнул важность тщательной подготовки встречи для достижения максимально возможных результатов.

«Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Есть желание двух президентов, которое они высказали. И есть установка хорошо эту встречу подготовить с тем, чтобы она была максимально результативна. В ходе подготовки все нюансы и будут проговариваться»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть содержательной и зависит от продвижения в переговорах по украинскому конфликту. Он отмечал, что украинский кризис остается основным фактором, осложняющим отношения Москвы и Вашингтона.

Телефонный разговор президента России и США состоялся 12 февраля. Позднее Дональд Трамп заявлял, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться «очень скоро». О своей готовности встретиться с господином Трампом Владимир Путин рассказывал еще в январе.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и России. Среди основных договоренностей, которых удалось достичь,— работа над встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, а также восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне.

О встрече делегаций — в материале «Ъ» «Украина за скобками».