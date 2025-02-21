Жителя Майкопа будут судить за хищение 2,2 млн рублей

В Майкопе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении 2,2 млн руб. у индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в октябре 2023 года 21-летний обвиняемый устроился на работу в магазин. В течение восьми месяцев он крал деньги из общей суммы выручки от продажи товаров.

Житель Майкопа обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина