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Жителя Майкопа будут судить за хищение 2,2 млн рублей

В Майкопе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении 2,2 млн руб. у индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в октябре 2023 года 21-летний обвиняемый устроился на работу в магазин. В течение восьми месяцев он крал деньги из общей суммы выручки от продажи товаров.

Житель Майкопа обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина

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