В Воронежской области замедляется потребительское кредитование

После бурного роста потребительское кредитование в Воронежской области стало сбавлять темп, сообщили в региональном отделении Банка России. В первые три квартала прошлого года объем выдач достиг 234 млрд рублей, на треть превысив этот показатель за тот же период 2023-го. А в четвертом квартале составил чуть более 60 млрд руб., — на 5% меньше, чем в последние три месяца предыдущего года.

Охлаждение рынка произошло под влиянием высоких процентных ставок, которые ограничивают оформление новых рискованных кредитов.

Задолженность по потребительским ссудам жителей региона к 1 января 2025 года приблизилась к 207 млрд руб., увеличившись за прошлый год примерно на 7%. В целом по стране рост портфеля составил около 4%.

Как отмечается в обзоре финансового регулятора, посвященном развитию банковского сектора, значительный вклад в рост задолженности в целом по стране внесли кредитные карты — они уже составляют около 27% портфеля, на пять процентных пунктов выше, чем годом ранее.

Сфера розничного кредитования охлаждается и в Курской области.

Юрий Голубь