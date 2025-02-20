В сфере розничного кредитования Курской области зафиксировано охлаждение

Жители Курской области стали реже обращаться за кредитами, рассказали в региональном отделении Банка России. В течение года в регионе выдано 151,5 млрд руб. кредитов, что «близко к уровню 2023 года», отметил регулятор. По данным на 1 января 2025 года, накопленный ссудный портфель физлиц в регионе составил 191 млрд руб., увеличившись на 3%, что, по данным банка, является незначительным показателем.

В 2024 году ключевая ставка Банка России повышалась четырежды, 14 февраля регулятор второй раз подряд сохранил ставку на уровне 21% годовых. Рост ставки сказался на динамике всех видов кредитования, в том числе и промышленного. По данным Банка России, объем кредитов, выданных бизнесу в регионах Черноземья в 2024 году, составил 2 трлн руб., и это больше, чем в 2023-м, когда этот показатель составил 1,8 трлн. Тем не менее к концу прошлого года динамика кредитования снизилась. Так, в декабре 2024 года юрлица-резиденты и индивидуальные предприниматели получили 157 млрд руб. В декабре 2023-го общая сумма займов была на 7% больше и составляла 167,7 млрд руб.

Мария Старикова