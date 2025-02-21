Ветер в Новороссийске усилился до 36 м/с

Штормовое предупреждение объявили в Новороссийске из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили дежурные ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно информации дежурных, в период с 15:00 до 17:00 и до конца 21 февраля 2025 года, а также весь день 22 февраля в районе Новороссийска ожидается очень сильный северо-восточный ветер с порывами 35-36 м/с.

Местами на участке Новороссийск – Геленджик ожидается северо-восточный и северный ветер с порывами 30-34 м/с в сочетании с минимальной температурой воздуха -5…-9 градусов. Ожидается слабое парение моря и быстрое обледенение судов.

Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует жителям Новороссийска переждать непогоду дома, плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Также необходимо подготовить запас воды и пищи, медикаментов, взять фонарик и приемник на батарейках. Нужно быть готовым к выключению электросети, закрыть газовые краны.

В связи с ухудшением погодных условий по федеральной трассе М-4 «Дон» от Геленджика до Новороссийска ограничили движение транспорта с большой парусностью. Режим «Повышенная готовность» продлится в Новороссийске до 25 февраля. В связи с похолоданием и сильным ветром все службы переведены в режим повышенной готовности.

Алена Воробьева