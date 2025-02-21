В Татарстане оборот розничной торговли по итогам 2024 года составил 1,6 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Татарстане по итогам 2024 года составил 1,6 трлн руб. или 107,4% в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом. Об этом стало известно в ходе итоговой коллегии министерства экономики Татарстана.

Из этого числа 713,2 млрд руб. пришлось на пищевые продукты (103,7% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года), доля непродовольственных товаров составила 898 млрд руб. (110,4%).

Ранее сообщалось, что по итогам за январь — октябрь 2024 года оборот розничной торговли составлял 1,3 трлн руб.

Артём Дергунов