Экс-председателю госжилнадзора Башкирии продлили арест
Советский райсуд Уфы продлил арест бывшему председателю госжилнадзора Башкирии Артуру Давлетшину. Решение принято по ходатайству следствия. Господин Давлетшин останется под стражей до 12 мая, сообщили «Ъ-Уфа» в суде.
Бывшему руководителю госжилнадзора инкриминируется получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, господин Давлетшин с подчиненными получили 2 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб.— от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели. Чиновник был задержан в конце декабря прошлого года, в тот же день указом главы Башкирии был лишен полномочий.
Обвинения в получении взяток и посредничестве в их передаче также предъявлены двум строительным инспекторам и начальнику организационно-контрольного отдела госкомитета: Рамазану Кайтаеву, Леониду Гриневу и Гульназ Гаязовой. Господа Кайтаев и Гринев арестованы судом до 12 марта.