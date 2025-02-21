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Прокуратура вынесла предостережение мэру Ставрополя за ненадлежащую уборку снега

Проведение дополнительных мер по расчистке снега инициировано прокуратурой Ставрополя, сообщили в telegram-канале ведомства.

Фото: https: / t.me / stavropolproc26

Фото: https: / t.me / stavropolproc26

В ведомстве проведено совещание, на котором обсуждены острые вопросы по расчистке улиц города от снега. Особое внимание обращено на уборку снега на остановках, парковках и дворовых территориях. Указано, что снегоуборочная техника отсутствует на внутриквартальных улицах.

Прокуратура города объявила предостережения о недопустимости нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Главе Ставрополя Ивану Ульянченко и руководителям районных администраций города объявлены письменные предостережения о недопустимости нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Ранее «Коммерсантъ-Кавказ» сообщал о взятии под личный контроль ситуацию с расчисткой снега в регионе.

Евгения Балашова

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