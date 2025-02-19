Прокурор Ставропольского края проконтролирует ситуацию с расчисткой снега
Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин взял под личный контроль ситуацию с расчисткой снега в населенных пунктах. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале прокуратура региона.
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В прокуратуре края фиксируют многочисленные жалобы жителей о ненадлежащей работе коммунальщиков.
Юрий Немкин поручил руководителям профильных подразделений аппарата прокуратуры региона, а также территориальным прокурорам проверить полноту принимаемых органами местного самоуправления мер по своевременной расчистке улиц и автодорог.
Особое внимание прокурор поручил уделить территориям вблизи социальных, медицинских и образовательных учреждений.
Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил, что за сутки на отдельных территориях Ставропольского края выпало более половины месячной нормы осадков. Снегопады и низкие температуры прогнозируются и в ближайшие дни.