Прокурор Ставропольского края проконтролирует ситуацию с расчисткой снега

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин взял под личный контроль ситуацию с расчисткой снега в населенных пунктах. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале прокуратура региона.

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В прокуратуре края фиксируют многочисленные жалобы жителей о ненадлежащей работе коммунальщиков.

Юрий Немкин поручил руководителям профильных подразделений аппарата прокуратуры региона, а также территориальным прокурорам проверить полноту принимаемых органами местного самоуправления мер по своевременной расчистке улиц и автодорог.

Особое внимание прокурор поручил уделить территориям вблизи социальных, медицинских и образовательных учреждений.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил, что за сутки на отдельных территориях Ставропольского края выпало более половины месячной нормы осадков. Снегопады и низкие температуры прогнозируются и в ближайшие дни.

Андрей Николаев