В Ростове средний чек «мужского» букета увеличился до 5 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону к 23 февраля текущего года средний чек «мужского» букета вырос на 30% по сравнению с 2024 годом и составил почти 5 тыс. руб., сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу маркетплейса цветов и подарков Flowwow. В 2024 году средняя сумма подарка мужчинам к 23 февраля составляла почти 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала февраля 2025 года спрос на букеты увеличился на 16%. Наибольшей популярностью пользуются съедобные «букеты» из сушеной рыбы, мясных изделий и соленых орехов. Аналитики отмечают рост популярности шоколадных наборов в виде пельменей, хинкали и инструментов в период с 21 по 22 февраля.

Также наблюдается повышенный интерес к дубайскому шоколаду — с начала февраля 2025 года спрос на него увеличился на 1,4 раза по сравнению с январем текущего года.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области за январь текущего года средняя стоимость бутылки вина выросла на 20% и составила более 700 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Снежана Стодольская