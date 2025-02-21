В Тарасовском районе утвердили 15 объектов культурного значения

В Ростовской области утверждены предметы охраны для 15 объектов археологического наследия федерального значения в Тарасовском районе. В список вошли несколько курганных групп. Об этом сообщает комитет по охране объектов культурного наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Курганы, включенные в список охраны объектов — «Красновская Могила», «Куричья II», «Куропачий I», «Малое Полесье», «Малый Лиман», «Мартыновка I», «Мосты I» и «III».

Курганы «Прогной II» и «IV» включены в список, как и «Россошь–правый II», «Соленый», «Таловой» и «Тарасовский II-III».

Объекты имеют важное значение для изучения истории региона и требуют особой защиты.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области в Усть-Донецком районе утвердили предметы охраны для 15 объектов археологического наследия федерального значения.

Снежана Стодольская