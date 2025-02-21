В пяти городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше продлили на выходные предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. Объявлен режим НМУ первой степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске, Сатке и Коркино режим НМУ будет действовать до 19:00 24 февраля. В Златоусте и Карабаше загрязняющие вещества в приземном слое будут скапливаться до 19:00 22 февраля. Ранее неблагоприятные метеоусловия в некоторых городах региона объявляли с небольшим перерывом в конце прошлой недели.

Виталина Ярховска