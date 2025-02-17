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В шести городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше и Сатке до выходных объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино загрязняющие вещества начнут скапливаться в приземном слое с 12:00 18 февраля. Согласно прогнозу, ситуация улучшится в 19:00 21 февраля. В Аше и Сатке режим НМУ действует с 19:00 18 февраля и заканчивается в то же время в пятницу. Ранее неблагоприятные метеоусловия в регионе сохранялись до воскресенья.

Виталина Ярховска

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