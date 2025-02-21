В Катав-Ивановском районе избрали исполняющего обязанности главы

Депутаты Катав-Ивановского района избрали временно исполняющим полномочия главы председателя муниципального собрания Александра Васильева. Информацию подтвердили в приемной представительного органа.

Александр Васильев, по данным официального сайта администрации района, до решения собрания депутатов являлся председателем представительного органа местного самоуправления. Однако в приемной эту информацию опровергли, назвав врио главы муниципалитета рядовым депутатом.

Ранее район возглавлял Николай Шиманович. Златоустовский городской суд 17 февраля признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. Суд и следствие установили, что с июля 2019-го по январь 2021 года Николай Шиманович похитил 4,4 млн руб. у компании, интересы которой в качестве адвоката представлял в суде. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска