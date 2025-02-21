На Урале появилась первая православная дружина пожарных БОБР

В мужском монастыре святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме организовали первую в Свердловской области православную пожарную дружину, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Создать добровольческую дружину удалось благодаря сотрудничеству МЧС и РПЦ. Она получила название БОБР («Братский отряд быстрого реагирования»). Дружина состоит из насельников монастыря, прошедших обучение в учебном центре. Она уже получила от сотрудников МЧС и Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) пожарный модуль для самостоятельного тушения огня. В случае возникновения возгораний добровольцы смогут минимизировать ущерб от пожаров на территории такого значимого места.

Мужской монастырь в урочище Ганина яма был создан в 2000 году на месте, где в 1918 году большевики сделали первое захоронение членов семьи Николая II и его слуг, расстрелянных в Екатеринбурге. 14 сентября 2010 года на его территории сгорел один из деревянных храмов. После этого монастырь стал тесно сотрудничать с МЧС и проводить противопожарные учения.

На территории Свердловской области в течение 2024 года произошло 6319 техногенных пожаров, в которых были спасены более 900 человек.

Ирина Пичурина