В Свердловской области за год во время пожаров спасли более 900 человек

На территории Свердловской области в течение 2024 года произошло 6319 техногенных пожаров, в которых были спасены более 900 человек, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, областная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) реагировала на 78 происшествий на водных объектах, 199 природных пожаров, а также на пять чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 14 человек.

Напомним, за понедельник в Свердловской области потушили 18 пожаров, половина из которых произошла в жилых домах. 11% возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем, столько же — из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Ирина Пичурина