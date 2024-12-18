Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области за год во время пожаров спасли более 900 человек

На территории Свердловской области в течение 2024 года произошло 6319 техногенных пожаров, в которых были спасены более 900 человек, сообщили в региональном МЧС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, областная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) реагировала на 78 происшествий на водных объектах, 199 природных пожаров, а также на пять чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 14 человек.

Напомним, за понедельник в Свердловской области потушили 18 пожаров, половина из которых произошла в жилых домах. 11% возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем, столько же — из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...