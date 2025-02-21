Reuters узнал о тайных встречах представителей США и России в Швейцарии

Представители США и России в последние месяцы провели серию тайных переговоров в Швейцарии для обсуждения конфликта на Украине, пишет Reuters со ссылкой на три источника. При этом начались они еще при президенте Джо Байдене. Собеседники агентства описали эти встречи как «побочный канал» для поддержания контактов в период политической неопределенности после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Источники отказались раскрыть имена участников переговоров. Они лишь отметили, что это не действующие госслужащие, а лица с опытом работы в сфере дипломатии и безопасности. По данным Reuters, некоторые советники господина Трампа проинформированы об этих встречах.

Как отмечает Reuters, как минимум одна из таких встреч состоялась в Женеве на прошлой неделе, параллельно с Мюнхенской конференцией по безопасности. Один собеседник описал контакты как дискуссии второго трека (дипломатический термин, обозначающий неофициальные диалоги и обмен идеями без конкретных предложений).

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и России. Среди основных договоренностей, которых удалось достичь,— формирование переговорной группы для урегулирования российско-украинского конфликта, восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне, а также работа над встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

О встрече делегаций — в материале «Ъ» «Украина за скобками».