Ульяновцы обратились к президенту с просьбой отпустить домой ректора УлГТУ

Жители Ульяновской области сформировали петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину, председателю Верховного суда Ирине Подносовой и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой отпустить домой из СИЗО ректора Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежду Ярушкину. За несколько часов с момента размещения петиции под ней подписались более 400 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото УлГТУ Фото: фото УлГТУ

В петиции ульяновцы просят обратить внимание на ситуацию с арестом Надежды Ярушкиной — «одного из самых уважаемых и выдающихся представителей профессионального ИТ-сообщества, отечественной науки и академической сферы Ульяновской области». В обращении отмечается, что член научного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта, ректор УлГТУ Надежда Ярушкина — «это целая эпоха в развитии науки и образования», «она является автором более 490 научных работ, под ее руководством подготовлено три доктора наук и 21 кандидат технических наук». Также отмечается, что накануне, в четверг, президент России Владимир Путин на совещании судей обратил внимание на необходимость гуманизации уголовного правосудия, а также отметил, что ключевой составляющей в работе судов является справедливость.

«Пребывание Надежды Ярушкиной за решеткой — это несправедливо, негуманно, неправильно. Для женщины, которая столь многое сделала для России, которой уже 62 года, которая страдает астмой и другими заболеваниями, которая может быть полезна для Отечества как ученый и еще многое должна сделать для российской науки, находиться за решеткой — это унижение и оскорбление»,— подчеркивается в документе.

Как до этого сообщал «Ъ-Волга», в четверг с аналогичным обращением от IT-сообщества региона выступили крупнейшие и известные IT-предприниматели.

Ранее, еще до решения апелляционной инстанции, коллективные обращения об изменении меры пресечения ректору УлГТУ подписывали члены Общественной палаты Ульяновской области, преподаватели и ученые УлГТУ (185 подписей), сотрудники ульяновского педуниверситета, Ульяновского механического завода (для УМЗ УлГТУ под руководством Надежды Ярушкиной ведет ряд разработок), НИИ авиастроения.

Надежда Ярушкина и трое сотрудников из руководства УлГТУ были задержаны 6 февраля. Им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу», при этом «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ вузу переводились денежные средства», что повлекло причинение ущерба около 20 млн руб.». Обвиняемые свою вину не признали. Решением суда по ходатайству СУ СКР Надежде Ярушкиной и еще двоим обвиняемым была избрана мере пресечения в виде заключения под стражу

Сергей Титов, Ульяновск