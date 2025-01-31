Из Югры выдворили 16 китайцев за нарушения правил пребывания в России

Судебные приставы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) выдворили из страны 16 граждан Китая, нарушивших правила пребывания в РФ, сообщила пресс-служба УФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд признал их виновными по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ) и назначил штраф в 2 тыс. руб. с выдворением. Иностранцы были доставлены к границе после оформления всех необходимых документов. После выдворения им запрещено въезжать в Россию на протяжении пяти лет.

В 2024 году судебные приставы Югры принудительно выдворили более 1,3 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Напомним, в декабре в ХМАО во время рейда силовиков в Сургуте задержали 90 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство. По результатам проверок 13 мигрантов собирались выдворить с территории России.

Ирина Пичурина