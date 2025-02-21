Торговый дом «Курск» не смог взыскать долг с региональной корпорации развития

Арбитражный суд Курской области отказал ООО «Торговый дом "Курск"» в удовлетворении иска к АО «Корпорация развития Курской области». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Истец требовал взыскать в его пользу 51,75 млн руб. в качестве задолженности по оплате фактически выполненных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В качестве третьих лиц в деле участвовали областное учреждение «Управление капитального строительства Курской области», региональные УФНС и управление федерального казначейства, областная прокуратура, Министерство обороны.

Заявление поступило в суд в июле 2024 года. Заседание по нему не раз откладывалось. В октябре в дело вступил прокурор, после чего материалы начали рассматривать в закрытом режиме. Суть договора между сторонами так и не раскрыли.

24 января Ленинский райсуд Курска отправил директора и владельца ООО «Торговый дом "Курск"» Дениса Федорова на два месяца в СИЗО. Региональное управление МВД обвинило его в хищении 43,5 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

В конце прошлого года бывший гендиректор корпорации развития Владимир Лукин и его экс-заместитель Игорь Грабин попали под следствие за злоупотребления при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии регионального управления МВД, Лукин и Грабин дважды проавансировали работы по возведению сооружений в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Позже Генеральная прокуратура инициировала дело о взыскании с бывших топ-менеджеров и нескольких предпринимателей, в том числе Дениса Федорова, более 3 млрд руб.

Подробнее об иске надзорного ведомства читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Генпрокуратура взялась за оборону».

Алина Морозова