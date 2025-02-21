Бывший канадский тренер «Салавата Юлаева» взыскал 134 тысячи рублей

Октябрьский райсуд Уфы постановил взыскать в пользу бывшего тренера ХК «Салават Юлаев» Венсана Риндо около 134 тыс. руб. неустойки за просроченную зарплату. Об этом «Ъ-Уфа» сообщила юрист Альбина Баженова, представляющая интересы истца.

В октябре 2022 года Октябрьский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска Венсана Риндо. Он просил взыскать с «Салавата Юлаева», в котором проработал с июня 2021 по март 2022 года, около 1,6 млн руб. невыплаченной зарплаты, компенсации за время вынужденного прогула и премии. В сентябре 2023 года Верховный суд Башкирии, рассмотрев жалобу канадского тренера, удовлетворил иск частично, обязав клуб выплатить около 560 тыс. руб. зарплаты и премии.

Венера Хисамова