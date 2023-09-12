Суд взыскал с «Салавата Юлаева» в пользу канадского тренера 560 тыс. рублей

Верховный суд Башкирии частично удовлетворил иск бывшего тренера ХК «Салават Юлаев» Венсана Риндо и взыскал с клуба около 560 тыс. руб. в качестве зарплаты и премии. Об этом «Ъ-Уфа» сообщила юрист истца Альбина Баженова.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в октябре прошлого года Октябрьский райсуд Уфы отказал в удовлетворении исковых требований Венсана Риндо. Он просил взыскать с «Салавата Юлаева», в котором проработал с июня 2021 по март 2022 года, около 1,6 млн руб. невыплаченной зарплаты, компенсации за время вынужденного прогула и премии. «Салават Юлаев» подал к Венсану Риндо встречный иск о взыскании 563 тыс. руб., который суд также отклонил. Хоккейный клуб, по словам госпожи Баженовой, апелляционную жалобу не подавал.

Венера Хисамова

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