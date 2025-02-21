ФСБ показала кадры признания завербованных Украиной диверсантов

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры с признательными показаниями диверсантов из РФ, действовавших по указанию киевских спецслужб. Они рассказали, что поджигали железные дороги и планировали совершить теракты в местах нахождения российских войск.

На видео диверсанты описывают, какие преступления совершали в российских регионах и на каких объектах. Один из задержанных признался, что три раза поджигал релейные ящики на железной дороге. 27-летний Илья Фомичев собирался поджечь комплекс ПВО, для чего он сделал самодельное зажигательное устройство.

Сегодня утром ФСБ сообщала о задержании восьми граждан России из шести регионов, которые действовали по заданию украинских спецслужб. Связь проходила через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также сайты с объявлениями о быстром заработке. Задержанные поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также планировали атаковать военные объекты.

Суд приговорил их к срокам от 16 до 22 лет колонии, часть из которых они проведут в тюрьме. Уточняется, что осуждены Дмитрий Демидчик, Алексей Григорьев, Максим Москалев, Егор Ермаков, Виктория Голушко, Илья Фомичев, Эдуард Гладких и Сергей Черноокий. Они проживали в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае.