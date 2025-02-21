Восемь россиян получили до 22 лет колонии за диверсии по заданию Украины

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов и диверсий, которые планировали восемь граждан РФ по заданию украинских спецслужб. Задержанные, жители шести регионов страны, поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также готовили атаки на военные объекты. Суд приговорил их к срокам от 16 до 22 лет колонии, часть из которых они проведут в тюрьме.

По данным ведомства, вербовка происходила через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также через сайты с объявлениями о быстром заработке. За каждое задание участникам обещали до 30 тыс. руб., убеждая, что их действия не повлекут серьезных последствий. «Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения»,— отмечается в сообщении ФСБ.

ФСБ уточняет, что осуждены были Дмитрий Демидчик, Алексей Григорьев, Максим Москалев, Егор Ермаков, Виктория Голушко, Илья Фомичев, Эдуард Гладких и Сергей Черноокий. Они проживали в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

Они были признаны виновными по статьям о террористическом акте (ст. 205 УК), организации деятельности террористической организации и участие в ней (ст. 205.5 УК), диверсии (ст. 281 УК), организации диверсионного сообщества и участии в нем (ст. 281.3 УК), незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК) и государственной измене (ст. 275 УК).