В центре Челябинска летом откроют платные парковки на 1,5 тыс. мест

В Челябинске до августа планируют закончить первый этап развития платного парковочного пространства, включающий создание 1,5 тыс. машиномест. Такие сроки назвал заместитель главы города по городскому хозяйству и градостроительству Андрей Ксензов на рабочей встрече депутатов с руководством администрации, МКУ «ЭВИС» и общественниками, сообщает пресс-служба городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первые платные стоянки разместят на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Пушкина, Карла Либкнехта, Елькина, Сони Кривой, а также на Театральной и Привокзальной площадях. Парковка будет стоить 30 руб. за час по будням, стоянка до 15 минут бесплатна. В выходные дни плата взиматься не будет. Режим работы парковок — с 8:00 до 20:00. В случае неоплаты предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб.

На совещании отметили, что главной задачей является комфорт местных жителей и прозрачность организации парковок. При разработке проекта изучен и учтен опыт городов Перми, Белгорода, Ижевска, Казани и Москвы. Планируется, что платные парковки позволят увеличить мобильность жителей и гостей города из-за снижения трафика, повысить безопасность движения, стимулировать развитие системы общественного транспорта и увеличить бюджет Челябинска. В ходе последующей работы над проектом собираются решить еще ряд вопросов: обязательное наличие бесплатных парковочных мест, качественная и своевременная очистка стоянок от снега и наледи, обоснованность оплачиваемого периода до 20:00, а не до окончания рабочего дня.

Мэрия много лет планирует создать платные парковки. В 2018 году она заключила концессионное соглашение с ООО «Администратор челябинского парковочного пространства» на 14 лет. Предполагаемый объем инвестиций оценивался в 350 млн руб. Тогда планировалось за три года организовать 8 тыс. машиномест. Однако в июле 2019 года было решено расторгнуть договор по обоюдному согласию из-за невыполнения компанией обязательств. Идею организации парковочного пространства не оставляли. В 2020 году гордума утвердила порядок их создания и использования, в 2021-м утвердили схему для создания 842 машиномест на улицах Красной, Коммуны, Елькина, Васенко, Карла Маркса, Труда, Цвиллинга, Советской, Пушкина, Свободы и Сони Кривой. В начале 2022 года определились с территориями размещения парковок на 302 места: на Театральной площади, вдоль сквера со стороны «Челябинвестбанка» и рядом с главным управлением Южно-Уральской железной дороги. Однако в конце того же года запуск проекта отложили на неопределенный срок.

Виталина Ярховска