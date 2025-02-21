ВСУ ударили по Белгородской области 103 боеприпасами за сутки, ранены трое

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 103 различными боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своей ежедневной сводке обстрелов в Telegram-канале. В результате ударов были ранены три человека. В ряде населенных пунктов зафиксированы повреждения домов, транспорта и инфраструктуры.

В Белгородском районе по селам Красный Хутор и Черемошное выпустили четыре артснаряда. Также над районом сбит один БПЛА.

В Борисовском районе атаке дрона подвергся хутор Климовое. Повреждено два частных дома и надворная постройка.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Казинка, Колыхалино и Кукуевка ударили 18 БПЛА, 11 из них были сбиты и подавлены. Зафиксированы подвреждения одного легкового автомобиля и инфраструктурного объекта связи.

В Волоконовском районе село Борисовка атаковал дрон. Установлены повреждения в одном частном доме и двух надворных постройках.

В Грайворонском округе по поселкам Горьковский и Чапаевский, селам Безымено, Дунайка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпустили 41 боеприпас в ходе восьми обстрелов. Также эти населенные пункты атаковали шестью дронами. В детскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы обратился 15-летний подросток, он был ранен вчера ночью в селе Новостроевка-Первая. Зафиксированы повреждения двух автомобилей, двух надворных построек и соцобъекта. Ночью в поселке Чапаевский дрон сбросил взрывное устройство, в результате огнем уничтожило легковой автомобиль и повредило линию электропередачи — временно без света остались поселок Чапаевский и частично село Головчино. Электроснабжение сейчас восстанавливают аварийные службы.

В Краснояружском районе по селам Графовка, Поповка и Репяховка выпустили 21 боеприпас в ходе трех обстрелов. Также эти населенные пункты атаковали шесть БПЛА ВСУ. Поврежден объект торговли.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Муром и Середа, а также хутор Мухин атаковали четыре беспилотника. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, получивших закрытую черепно-мозговую травму и баротравму 14 февраля при атаке дрона в селе Ржевка. В селе Муром повреждено три частных дома.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 128 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом также сообщал в ежедневной сводке обстрелов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным главы региона, в результате атак один человек погиб, четверо ранены. В ряде населенных пунктов получили повреждения дома и инфраструктура.

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Мария Старикова