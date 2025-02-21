Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 февраля

09:16. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.

09:15. Белгородские власти завершили выдачу демисезонной формы бойцам самообороны, это начали делать в понедельник. В общей сложности за оба раза раздали порядка 4,5 тыс. комплектов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

09:13. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

09:09. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

09:05. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

08:20. В начале 2025 года значительно выросли запросы клиентов на страхование от террористических актов и диверсий, а также на увеличение соответствующих лимитов, рассказали «Ъ» участники рынка. На фоне увеличения количества событий, связанных с ущербом от БПЛА, спрос на страхование и включение в покрытие рисков терроризма и диверсий вырос многократно, указывают в СОГАЗе.

07:57. Восемь россиян получили до 22 лет колонии за диверсии по заданию Украины. ФСБ уточняет, что осуждены были Дмитрий Демидчик, Алексей Григорьев, Максим Москалев, Егор Ермаков, Виктория Голушко, Илья Фомичев, Эдуард Гладких и Сергей Черноокий. Они проживали в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае.