В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Республики Крым действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Днем с 21 по 23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. 22 и 23 февраля в восточных районах республики порывы ветра достигнут 25 м/с. А 21 февраля местами возможен сильный снег и гололедица.

В МЧС отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Возможны перебои в работе транспорта, а также затруднения в движении на автодорогах, особенно на горных перевалах. Существует риск для жизни и здоровья граждан, связанный с возможным падением рекламных щитов, неустойчивых конструкций, деревьев и обрывом линий электропередачи. Жителей республики просят соблюдать осторожность и не выходить в горно-лесную местность.

Алина Зорина