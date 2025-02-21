Польша заявила об отсутствии «агрессивных планов» против России и Белоруссии

У стран НАТО и, в частности, Польши нет «агрессивных планов» в отношении Белоруссии и России, но она будет защищать свои границы, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Так он отреагировал на предложение Минобороны Белоруссии о проведении совместных военных инспекций с Польшей.

Белорусское оборонное ведомство вчера, 20 февраля, заявило, что «милитаризация региона» рассматривается республикой «как внешняя военная опасность». По его версии, руководство соседних стран «реализовывает откровенно агрессивные и враждебные нарративы». Минобороны Белоруссии считает происходящее у западных границ подготовкой «к нападению на Союзное государство с целью его разрушения», а также стремлением «реализовать реваншистские настроения» в отношении Белоруссии и России.

Господин Косиняк-Камыш в ответ сказал, что «конституционной обязанностью» Польши является защита своих границ, и заверил, что НАТО — «сугубо оборонительный альянс». «Я не собираюсь начинать войну с кем-либо. Но у нас есть задача — наша самая главная — сдерживать и защищать... Чтобы никому никогда не было выгодно нападать на Польшу и страны НАТО»,— отметил он (цитата по PAP).

В октябре 2024 года Польша ужесточила миграционное законодательство, приостановив предоставление убежища тем, кто пересек границу с территории Белоруссии. Свое решение польские власти мотивировали тем, что Москва и Минск якобы намерено используют мигрантов в попытке дестабилизировать ЕС

Подробности — в материале «Ъ» «Дальше — Польша».