Наставник «Локомотива» рассказал о возвращении на лед Исаева

Основной вратарь «Локомотива» Даниил Исаев может сыграть уже 22 февраля, в матче с «Сибирью». Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что 20 февраля «Локомотив» обыграл «Куньлунь» со счетом 4:1 в Ярославле. В состав команды вернулся Даниил Исаев, не выступавший с 10 января из-за травмы. Однако пока он вернулся в качестве запасного.

«Мы готовим его на следующую игру. Зачем вторым заявили? Чтобы он просто в команде побыл, философия в раздевалке. Это тоже важный компонент. Поэтому сегодня он был на лавке, если все нормально, следующую игру играет»,— сказал Игорь Никитин.

Подвел наставник «Локомотива» и итоги игры. «Молодежь сыграла достаточно много времени. Это для нас хорошо. Ну и победили — важно. Какую установку дали перед третьим периодом? Достаточно простая была установка. Держать темп, не дать "Куньлуню" возможности вернуться в игру»,— сказал Игорь Никитин.

Журналисты поинтересовались, будут ли перед плей-офф опытным игрокам, таким как Радулов и Паник, больше давать отдыхать. Господин Никитин пояснил, что такая возможность есть.

«У нас график позволяет не то что ротировать состав, а поработать. Мы звено Байрона сняли, они два дня чисто тактической подготовкой занимались. Молодежь нужно обязательно, чтобы они тоже были в обойме. Поэтому здесь мы решаем задачу звена и задачу развития молодежи»,— ответил наставник.

В матче 20 февраля дебютировал Илья Николаев, он же забил и первый гол в матче. Как пояснил главный тренер, во втором периоде он не играл, так как второй отрезок — «достаточно специфический», завязанный на командной игре, поэтому Николаева решили «в топку не бросать».

Следующая игра состоится 22 февраля в Ярославле. «Локомотив» встретится с «Сибирью». Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Алла Чижова