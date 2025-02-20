«Локомотив» выиграл у «Куньлуня» со счетом 4:1

Ярославский «Локомотив» выиграл у китайского клуба «Куньлунь Ред стар» со счетом 4:1. Матч проходил 20 февраля в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

В первые 10 минут матча игроки «Локомотива» отличились сразу двумя шайбами. Причем первую в большинстве забросил нападающий ярославцев Илья Николаев, дебютировавший сегодня за команду. Максим Шалунов счет удвоил. В первом периоде «Куньлунь» успел ответить — отличился Колин Кэмпбелл. Следующая шайба была забита только в третьем периоде, и она на счету нападающего «Локомотива» Степана Никулина. За 2,5 минуты до конца основного времени Максим Березкин сделал счет 4:1. Железнодорожники не получили ни одного удаления за весь матч.

Следующая игра состоится 22 февраля в Ярославле. «Локомотив» встретится с «Сибирью».

Алла Чижова