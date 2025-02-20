На Кубани потушили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА

Спасатели ликвидировали пожар на электроподстанции в районе ст. Нововеличковская Краснодарского края, возникший после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Всего над Кубанью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 дронов. Нападению подверглись пять районов края.

В станице Нововеличковской фрагменты БПЛА дважды за вечер упали на территорию электроподстанции. В результате происшествия возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фрагменты сбитых беспилотников также нашли на территории трех частных домов в хуторе Новоукраинский Крымского района. О пострадавших не сообщается.

Анна Гречко