Обломки БПЛА обнаружили в Крымском и Динском районах Кубани

В Крымском и Динском районах Кубани специалисты обнаружили упавшие фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

В хуторе Новоукраинский Крымского района остатки сбитых дронов нашли на территории трех частных домовладений. Жилые дома и хозяйственные постройки не пострадали, пострадавших нет.

В станице Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение фрагментов БПЛА на территорию электроподстанции. В результате происшествия возник пожар, который ликвидируют экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Территории падения обломков оцеплены, на местах работают специалисты профильных ведомств.

Всего над Кубанью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 БПЛА. Нападению подверглись пять районов края.

Анна Гречко