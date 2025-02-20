«Автомобилист» одержал победу в благотворительном матче против «Амура»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу в благотворительном матче против хабаровского «Амура». Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:3 (1-2, 2-0, 2-1), сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Стародумов Фото: Александр Стародумов

Матч был посвящен благотворительной акции. Перед началом зрителям представили его главных героев — Варю Кормильцеву и Мишу Тибаева.

Почти сразу после начала матча счет открыл Ник Меркли. Однако гости из «Амура» ответили «Автомобилисту» также быстро и в конце второго периода они вырвались вперед со счетом 1:2. В начале второго периода «Автомобилист» сравнял счет, после чего Александр Шаров забил еще один гол.

Третий период начался дублем Александра Шарова, который закрепил преимущество «Автомобилиста» со счетом 4:3. На последних минутах матча Степан Хрипунов установил окончательный счет 5:3.

Ранее «Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в гостевом матче со счетом 5:0. После этой победы «Автомобилист» набрал 75 очков и занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обеспечив себе место в плей-офф.

Полина Щуцкая