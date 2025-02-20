Вэнс: нужно сохранять контакты с Россией, чтобы восстановить мир на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что диалог с Россией необходимо поддерживать для скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Так он прокомментировал «потрясение» американских СМИ после встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Американским СМИ взрывает головы от этого, потому что они говорят: "Почему вы разговариваете с Россией?" А как закончить войну, если вы не собираетесь говорить с Россией? Нужно состоять в контакте со всеми, кто участвует в военных действиях, если вы действительно хотите завершить конфликт»,— заявил господин Вэнс, выступая на конференции консервативных политических действий.

Сегодня Джей Ди Вэнс также заявил, что Соединенные Штаты хотят сохранить контакты с Европой. Впрочем, добавил он, многое будет зависеть от того, насколько активно союзники станут участвовать в вопросах безопасности, в том числе по российско-украинскому конфликту.

О разногласиях Европы и США по Украине — в материале «Ъ» «О бедном Зеленском замолвили слово».