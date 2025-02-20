Рютте не считает членство Украины в НАТО частью мирной сделки

Членство Украины в Североатлантическом альянсе можно обсуждать в будущем, но этот шаг не станет частью мирного соглашения, заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Словакию. Трансляцию его выступления вело агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Марк Рютте

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс. Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО»,— сказал господин Рютте.

Утром сегодня, 20 февраля, NBC News сообщил, что руководство США рассматривает вариант автоматического членства Украины в НАТО в случае нарушения Россией условий мира. При этом глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что вступление Украины в альянс выглядит нереалистичным исходом переговоров. На прошлой неделе сам господин Рютте утверждал, что Украине не обещали членство в НАТО, но гарантируют прекращение огня.

Подробнее об урегулировании украинского кризиса — в материале «Ъ» «Украина за скобками».