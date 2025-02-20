Десять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на Добровольцев

Огонь охватил две квартиры в жилом доме на улице Добровольцев в Красносельском районе Петербурга. Из опасной зоны были эвакуированы десять человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 18:43. На место выехали три машины МЧС и 15 спасателей. В пресс-службе ведомства отметили, что суммарно огонь охватил 17 «квадратов» площади обеих квартир.

В 19:13 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в спасательном ведомстве.

Утром 20 февраля «Ъ-СПб» писал, что на улице Сикейроса тушили пожар в заведении «Вкусный кофе».

Дарья Астанина