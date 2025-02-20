На улице Сикейроса тушили пожар в заведении «Вкусный кофе»

Пожар в заведении общепита произошел утром 20 февраля в Выборгском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Сикейроса, д. 111, корп. 1 поступил на пульт дежурного «01» в 08:15, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что на первом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, в помещении расположенной там кофейни «Вкусный кофе» происходило горение обстановки на площади 1 кв. метр.

С огнем удалось справиться спустя 15 минут силами десяти спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал об эвакуации пятерых человек из-за квартирного пожара на улице Котина в Красносельском районе Петербурга.

Андрей Цедрик