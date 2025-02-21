В Татарстане кадастровую стоимость 10 участков снизили на 8,2 млрд рублей

Минземимущество Татарстана подготовило проект постановления о снижении кадастровой стоимости ряда земельных участков. В общей сложности стоимость 10 участков уменьшится на 8,2 млрд руб. — с 9,4 млрд до 1,2 млрд. Документ прошел антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о 10 земельных участках на юге Казани общей площадью 220 га. Их разрешенное использование — ведение учебного хозяйства. По данным спутниковых снимков, капитальных строений на этих территориях нет.

Например, стоимость одно из участков снизилась в 15,7 раза — с 2,89 млрд до 184,4 млн руб. Другой подешевел в 6,5 раза — с 1,1 млрд до 171 млн руб.

В пресс-службе Минземимущества пояснили, что участки ошибочно отнесли к категории земель общественного назначения (коды 01:143 и 03:091), тогда как фактически они предназначены для сельхозиспользования (код 01:142), включая животноводство, сенокошение и производство кормов.

Подробнее читайте в материале «Ошиблись на 8 миллиардов».

Анар Зейналов