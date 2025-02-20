Вэнс заявил о неизменном превосходстве российской армии на Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия имеет превосходство над Украиной в численности армии и количестве оружия. По его словам, ситуацию не изменить западными поставками, тем более «из истощенного запаса европейцев или еще более истощенной промышленной базы».
Джей Ди Вэнс
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP
«Мы убеждены, что продолжение конфликта невыгодно России, Украине, Европе. Но самое главное — это невыгодно США. Мы должны стремиться к миру и должны делать это сейчас. Президент Трамп выиграл за счет этой позиции, и он прав в этом. Этот интерес — не морализм и не историческая неграмотность — будут вести политику Трампа в ближайшее время»,— написал Джей Ди Вэнс в соцсети X.
Он подчеркнул, что США имеют рычаги влияния на обе стороны конфликта. «Для прекращения конфликта необходимо поговорить с людьми, причастными к его началу и продолжению»,— отметил политик.
Так вице-президент США прокомментировал критику в сторону Дональда Трампа из-за его подхода к урегулированию российско-украинского конфликта. Накануне господин Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и призвал его «поторопиться», иначе он потеряет страну. В поддержку украинского лидера высказались власти Великобритании, Германии, Дании, Норвегии.
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