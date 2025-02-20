Замглавы ДУМ убрал из кабинета скандальную картину с пиром монголов

Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов сообщил «РИА Новости», что убрал из своего кабинета скандальную картину с изображением пира монгольских военачальников. Вместо нее господин Мухетдинов планирует повесить портреты героев Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дамир Мухетдинов Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров Фото: ИД «Медина» / dumrf.ru Следующая фотография 1 / 2 Дамир Мухетдинов Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров Фото: ИД «Медина» / dumrf.ru

«Сейчас там пустые стены. Повесим картины к 80-летию Победы, у нас есть портреты героев Великой Отечественной войны. Есть картины, связанные с Дербентской мечетью, с принятием ислама народами России. Но в основном это тема 80-летия Победы»,— сказал господин Мухетдинов.

Речь идет о картине современного художника Ильдара Акжигитова. Он изобразил пир военачальников Чингисхана после победы над русско-половецким воинством на Калке (1223 год). На картине монголы пируют на трупах русских воинов, прикрытых щитами и знаменами, в том числе хоругвью «Спас Нерукотворный». 14 февраля фотографии картины, размещенной в кабинете господина Мухетдинова, опубликовал член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков. После этого фотографии растиражировали несколько Telegram-каналов и СМИ. В Русской православной церкви картину назвали «глумлением над религиозными символами», «не имеющим никаких оправданий».

Господин Мухетдинов в разговоре с ТАСС называл обвинения в свой адрес «неадекватными». Он пояснял, что предки его народа, тюрки-половцы, на картине изображены «не в рядах монголов, празднующих свой триумф, а под их щитами», так как «славяне и тюрки сражались вместе против захватчика».

Полина Мотызлевская