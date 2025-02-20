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Власти Крымского района предупредили о беспилотной угрозе

В Крымском районе объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. В своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь призвал местных жителей оставаться в помещениях и следовать правилам безопасности.

Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь

Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь

Господин Лесь также отметил, что гражданам следует находиться вдали от окон, укрываться за капитальными стенами или в помещениях без окон. При нахождении на улице рекомендуется найти надежное укрытие или спрятаться в цокольных этажах зданий. Водителям советуют покинуть транспортные средства и найти безопасное место.

Администрация района призывает не публиковать в социальных сетях фото- и видеозаписи с беспилотниками, работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и специальных служб во избежание их использования противником для корректировки действий.

Днем 20 февраля предупреждение об угрозе БПЛА получили жители Краснодара. Вечером того же дня система оповещения сработала в Приморско-Ахтарске.

Анна Гречко

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