Власти Крымского района предупредили о беспилотной угрозе

В Крымском районе объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. В своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь призвал местных жителей оставаться в помещениях и следовать правилам безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь

Господин Лесь также отметил, что гражданам следует находиться вдали от окон, укрываться за капитальными стенами или в помещениях без окон. При нахождении на улице рекомендуется найти надежное укрытие или спрятаться в цокольных этажах зданий. Водителям советуют покинуть транспортные средства и найти безопасное место.

Администрация района призывает не публиковать в социальных сетях фото- и видеозаписи с беспилотниками, работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и специальных служб во избежание их использования противником для корректировки действий.

Днем 20 февраля предупреждение об угрозе БПЛА получили жители Краснодара. Вечером того же дня система оповещения сработала в Приморско-Ахтарске.

Анна Гречко