ФНС начала выбирать арбитражных управляющих по балльному принципу

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в феврале начала отбор арбитражных управляющих (АУ) для банкротств по рейтингу результативности, рассказал начальник управления обеспечения процедур банкротства ФНС Вадим Солдатенков. По его словам, отбор осуществляется в соответствии с рейтингом управляющих и саморегулируемых организаций (СРО) на 1 января 2025 года.

«Должника выставляют на процедуру выбора, и саморегулируемые организации вправе проявить интерес к тому или иному должнику, вступив в конкурентную процедуру. 12 февраля первый сет должников был размещен на площадке для процедуры выбора. По 93% должников СРО такой интерес проявили. 69% от всех СРО направили свои предложения»,— поделился свежими данными господин Солдатенков на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

В конце декабря 2024 года ФНС создала регистр арбитражных управляющих, куда информацию должны подавать саморегулируемые организации. Документ регламентирует порядок начисления и списания баллов за участие в делах о несостоятельности. В частности, списание баллов предусмотрено за привлечение управляющего к административной или уголовной ответственности из-за нарушений в работе, за случаи взыскания с него убытков, признания действий незаконными.

Как ранее писал «Ъ», Верховный суд пытается найти баланс в спорах о процентном вознаграждении арбитражному управляющему за удовлетворение требований кредиторов. В экономколлегию передано дело о такой выплате в пользу АУ, который привлек к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, что позволило погасить часть долга. Нижестоящие инстанции отказали в процентах, отметив отсутствие экстраординарных действий со стороны управляющего и лишь частичную оплату долга. Но по жалобе АУ теперь дело, скорее всего, будет пересмотрено.