Белый дом назвал неприемлемым отказ Украины от сделки по редкоземельным металлам

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что американская администрация считает неприемлемым отказ Украины от сделки по редкоземельным металлам. По его словам, господин Трамп «не скрывает своего разочарования», а позиция Киева «расстроила» министра финансов Скотта Бессента и вице-президента Джэй Ди Вэнса.

«Им (украинцам.— ''Ъ'') нужно сбавить тон, внимательно посмотреть на ситуацию и подписать эту сделку»,— сказал Майк Уолц в интервью Fox News (цитата по Reuters). По его словам, отказ от соглашения и критика попыток Дональда Трампа урегулировать конфликт Украины и России недопустимы, учитывая все то, что Вашингтон сделал для Киева.

На прошлой неделе Владимир Зеленский отклонил предложение США, cогласно которому Вашингтону отойдет 50% всех доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от всех выданных третьим сторонам лицензий на подобные разработки, писала The Washington Post. Предполагается, что тем самым США компенсируют затраты на военную помощь Украине.

Владимир Зеленский объяснял отказ от подписания соглашения тем, что оно еще не готово: сделка не учитывает интересы Украины и не предполагает гарантий безопасности взамен. Дональд Трамп обвинил Киев в срыве сделки. По данным Reuters, американская администрация может предложить подписать упрощенный вариант соглашения в короткие сроки, а детали обсудить позже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металл раздора».

Лусине Баласян