Участкового в Сочи осудили за халатность в деле о насилии над ребенком

В Сочи Центральный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении участкового уполномоченного полиции по делу о халатности. Как сообщает «Ъ-Сочи», фигуранта приговорили к трем годам колонии общего режима по обвинению в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекшей систематическое насилие над семилетней девочкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что во время службы на вверенном ему участке фигурант получал многочисленные жалобы от жильцов многоквартирного дома о систематическом насилии над семилетней девочкой со стороны отца. Родитель находился под административным надзором — ранее его судили по ст. 117 и 111 УК РФ (истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Соседи заявляли в полицию о ночных криках, драках и жестоком обращении с ребенком. Жильцы подавали коллективное обращение, в котором указывали на регулярные побои девочки. Однако, посчитал суд, участковый игнорировал заявления, не провел проверку указанных фактов. Бездействие фигуранта привело к тому, что отец продолжал систематически истязать девочку, сказано в приговоре.

В суде обвиняемый не признал вину и отказался от дачи показаний, заявив об отсутствии официального приказа о закреплении за ним данного участка.

Вячеслав Рыжков